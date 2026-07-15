За ночь силы ПВО сбили 93 украинских БПЛА над российскими регионами
Дежурные силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа над восемью регионами России и двумя морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Атаки были отражены с 20:00 мск 14 июля до 7:00 мск 15 июля. Российские военные поразили цели над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.
Согласно сообщениям Росавиации, с вечера 14 июля вводились ограничения на работу аэропортов Сочи, Бугульмы, Казани, Пензы, Самары («Курумоч»), Саратова («Гагарин»), Ульяновска («Баратаевка»), Чебоксар, Нижнекамска («Бегишево»), Ижевска, Кирова («Победилово»), Краснодара («Пашковский»).
Оперштаб Белгородский области сообщил, что при атаке украинских беспилотников на Грайворон и село Никольское Белгородского округа были ранены три мирных жителя. Губернатор Воронежской области Александр Гусев проинформировал, что ночью в результате падения обломков беспилотника в пригороде Воронежа пострадал мужчина 1997 года рождения.