За ночь силы ПВО сбили 93 украинских БПЛА над российскими регионами

Оперштаб Белгородский области сообщил, что при атаке украинских беспилотников на Грайворон и село Никольское Белгородского округа были ранены три мирных жителя. Губернатор Воронежской области Александр Гусев проинформировал, что ночью в результате падения обломков беспилотника в пригороде Воронежа пострадал мужчина 1997 года рождения.