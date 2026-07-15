Песков: Путину докладывают о ситуации с паводками
Президент Владимир Путин получает информацию о происшествиях в стране, в том числе ему докладывают о паводковой ситуации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент регулярно, ежедневно получает сводки по линии МЧС, по линии других ведомств о всех происшествиях по всем регионам России. Разумеется, докладывается ему и о паводковой ситуации в самых разных регионах», – сказал представитель Кремля.
Он также отметил, что сейчас необходимые меры принимают региональные власти и органы МЧС. По словам Пескова, ситуация будет уточняться в зависимости от погодных условий.
14 июля руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин сообщил, что режим чрезвычайной ситуации из-за паводка введен в 23 муниципальных образованиях региона. Ведомство подчеркнуло, что обильные осадки в конце июня – начале июля привели к подтоплению 525 частных жилых домов (с 3084 жителями, включая 277 детей), 63 садовых домов, 5116 приусадебных участков. Также в зону паводка попали шесть участков дорог и 10 низководных мостов.
В тот же день стало известно, что из-за циклона пострадали два моста и размыты дороги в Забайкальском крае. Для обеспечения проезда были организованы объездные пути.