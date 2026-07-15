Семьи из Британии и Канады требуют от Киева расследовать продажу химиката
Семьи погибших из Великобритании и Канады призвали украинские власти расследовать деятельность продавца химического вещества, которое, как утверждается, привело к гибели нескольких человек. Об этом сообщил телеканал CTV.
По данным канадского телеканала, 23-летняя британка Грейс Притчард умерла после употребления вещества, доставленного в посылке с территории Украины. Полиция успела перехватить две аналогичные посылки, однако третья была доставлена получателю.
CTV также сообщает, что в Оттаве после употребления химиката, заказанного через украинский сайт, скончалась 22-летняя Аннек Дальин О'Грейди. По информации телеканала, продавец подтвердил, что регулярно отправляет это вещество в Канаду, утверждая, что оно предназначено для использования в качестве пищевого консерванта.
Представитель украинских правоохранительных органов сообщил CTV, что действующее законодательство не относит это вещество к наркотическим или психотропным средствам, поэтому его продажа не запрещена. Родители погибших при этом утверждают, что концентрация химиката достигает 99%, тогда как для пищевых целей обычно используется концентрация около 6%.
Телеканал напоминает, что до этого житель Канады был осужден за продажу аналогичного вещества, которое, по данным следствия, связано как минимум со 150 смертями. Как отмечает CTV, он реализовывал его под видом соли для засолки мяса.