Семьи из Британии и Канады требуют от Киева расследовать продажу химиката

Представитель украинских правоохранительных органов сообщил CTV, что действующее законодательство не относит это вещество к наркотическим или психотропным средствам, поэтому его продажа не запрещена. Родители погибших при этом утверждают, что концентрация химиката достигает 99%, тогда как для пищевых целей обычно используется концентрация около 6%.