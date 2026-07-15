МИД РФ назначил Даниса Баширова новым генконсулом России в Милане

Баширов родился в 1982 г. В 2005 г. окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России. На дипломатической службе с 2005 г. В 2022-2024 гг. был начальником отдела в Департаменте по работе с соотечественниками за рубежом МИД России. С июня 2024 г. стал начальником отдела в Департаменте государственного протокола МИД России.