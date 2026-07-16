Белорусские спортсменки начнут проходить гендерное тестирование с августа
Белорусские спортсменки начнут проходить гендерное тестирование с августа 2026 г. для допуска к международным соревнованиям. Об этом заявили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии в ходе рассмотрения требований Международного олимпийского комитета (МОК) к участию в Олимпийских играх 2028 г.
Как отметила директор РНПЦ спорта, председатель медицинской и антидопинговой комиссии Ирина Малеваная, обязательное гендерное тестирование уже введено пятью международными федерациями – бокс, легкая атлетика, плавание, регби и велоспорт. По ее словам, белорусские атлеты намерены пройти необходимые проверки уже в августе, чтобы получить возможность выступить на турнирах, запланированных на сентябрь.
При этом Малеваная подчеркнула, что МОК пока не утвердил официальный протокол проведения такого тестирования. В ходе заседания НОК были рассмотрены возможные механизмы реализации новых требований, а также вопросы финансирования, методики проведения анализов и юридического сопровождения процедуры.
Летние Олимпийские игры 2028 г. пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.
7 мая исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации об ограничении участия белорусских спортсменов и команд в международных соревнованиях. МОК сообщил, что больше не рекомендует международным федерациям и организаторам турниров вводить ограничения в отношении спортсменов из Белоруссии, включая национальные команды. В комитете пояснили, что решение принято на фоне «усложняющейся геополитической ситуации», роста числа войн и конфликтов, а также необходимости сохранить международный спорт как «глобальную платформу, основанную на ценностях».