Белорусские спортсменки начнут проходить гендерное тестирование с августа

7 мая исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации об ограничении участия белорусских спортсменов и команд в международных соревнованиях. МОК сообщил, что больше не рекомендует международным федерациям и организаторам турниров вводить ограничения в отношении спортсменов из Белоруссии, включая национальные команды. В комитете пояснили, что решение принято на фоне «усложняющейся геополитической ситуации», роста числа войн и конфликтов, а также необходимости сохранить международный спорт как «глобальную платформу, основанную на ценностях».