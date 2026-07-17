Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SPBE109,7+4,98%CNY Бирж.00%IMOEX2 023,67+0,07%RTSI814,01+0,07%RGBI111,13-0,06%RGBITR743,98-0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 243 украинских беспилотника за ночь

Ведомости

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 243 украинских беспилотника самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Атаки были отражены с вечера до 8:00 мск. Российские военные сбили воздушные цели над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

С вечера Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Геленджика, Сочи, Краснодара («Пашковский»), Калуги («Грабцево»), Казани, Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Чебоксар, столичных «Внуково» и «Домодедово».

По данным Минобороны РФ, ночью ВС России ударили по портам «Одесса» и «Черноморск». Целями стали объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных грузов и ГСМ для украинской армии, а также цеха по производству и сборке БПЛА.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь