Силы ПВО сбили 243 украинских беспилотника за ночь

По данным Минобороны РФ, ночью ВС России ударили по портам «Одесса» и «Черноморск». Целями стали объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных грузов и ГСМ для украинской армии, а также цеха по производству и сборке БПЛА.