Силы ПВО сбили 243 украинских беспилотника за ночь
За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 243 украинских беспилотника самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Атаки были отражены с вечера до 8:00 мск. Российские военные сбили воздушные цели над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
С вечера Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Геленджика, Сочи, Краснодара («Пашковский»), Калуги («Грабцево»), Казани, Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Чебоксар, столичных «Внуково» и «Домодедово».
По данным Минобороны РФ, ночью ВС России ударили по портам «Одесса» и «Черноморск». Целями стали объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных грузов и ГСМ для украинской армии, а также цеха по производству и сборке БПЛА.