Совфед ратифицировал соглашение с Белоруссией по рынку драгметаллов
Совет Федерации ратифицировал соглашение между правительствами России и Белоруссии о сотрудничестве в сфере контроля и оборота драгметаллов, драгоценных камней и изделий из них. Об этом сообщили в верхней палате парламента.
Документ предусматривает формирование общего рынка драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий, который обеспечит их свободное обращение на территориях двух стран.
Соглашение также направлено на развитие сотрудничества в сфере государственного контроля за оборотом драгметаллов и камней, а также создание единого информационного пространства для обмена данными о перемещении ювелирных изделий между РФ и Белоруссией. Это предусматривает взаимное признание средств идентификации, государственных пробирных клейм, а также единых требований к опробованию, анализу и клеймению ювелирных и других изделий.
Сообщалось, что документ был подписан в Москве 19 декабря 2025 г. Соглашение заключено на бессрочной основе. Оно вступит в силу через 60 дней после получения сторонами по дипломатическим каналам письменного уведомления о завершении всех необходимых внутригосударственных процедур.