Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,553-0,28%YAKG28,4-2,07%BLNG5,87-0,34%IMOEX2 012,28-0,49%RTSI809,37-0,5%RGBI110,91-0,26%RGBITR742,59-0,22%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Совфед ратифицировал соглашение с Белоруссией по рынку драгметаллов

Ведомости

Совет Федерации ратифицировал соглашение между правительствами России и Белоруссии о сотрудничестве в сфере контроля и оборота драгметаллов, драгоценных камней и изделий из них. Об этом сообщили в верхней палате парламента.

Документ предусматривает формирование общего рынка драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий, который обеспечит их свободное обращение на территориях двух стран.

Соглашение также направлено на развитие сотрудничества в сфере государственного контроля за оборотом драгметаллов и камней, а также создание единого информационного пространства для обмена данными о перемещении ювелирных изделий между РФ и Белоруссией. Это предусматривает взаимное признание средств идентификации, государственных пробирных клейм, а также единых требований к опробованию, анализу и клеймению ювелирных и других изделий.

Сообщалось, что документ был подписан в Москве 19 декабря 2025 г. Соглашение заключено на бессрочной основе. Оно вступит в силу через 60 дней после получения сторонами по дипломатическим каналам письменного уведомления о завершении всех необходимых внутригосударственных процедур.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте