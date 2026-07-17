Совфед ратифицировал соглашение с Белоруссией по рынку драгметаллов

Соглашение также направлено на развитие сотрудничества в сфере государственного контроля за оборотом драгметаллов и камней, а также создание единого информационного пространства для обмена данными о перемещении ювелирных изделий между РФ и Белоруссией. Это предусматривает взаимное признание средств идентификации, государственных пробирных клейм, а также единых требований к опробованию, анализу и клеймению ювелирных и других изделий.