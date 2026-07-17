Бишкек частично остался без воды из-за блэкаута

Специалисты вручную запускают насосные станции. К 15:30 (12:30 мск) электроснабжение на объектах начало восстанавливаться. По данным агентства, в центре города холодная вода есть, но напор слабый, на верхние этажи она не поднимается. Горячей воды нет.