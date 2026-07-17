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Бишкек частично остался без воды из-за блэкаута

Ведомости

В Бишкеке из-за масштабного блэкаута частично прекращена подача воды. Работу водозаборных сооружений приостановили из-за аварийного отключения электроснабжения, восстановление ведется поэтапно, пишет «РИА Новости» со ссылкой на мэрию города.

Специалисты вручную запускают насосные станции. К 15:30 (12:30 мск) электроснабжение на объектах начало восстанавливаться. По данным агентства, в центре города холодная вода есть, но напор слабый, на верхние этажи она не поднимается. Горячей воды нет.

Массовое отключение электричества в Бишкеке и других городах Киргизии произошло около 14:20 по местному времени (11:20 мск). В некоторых районах подача электроэнергии уже возобновляется.‍

По данным «Sputnik Киргизия», в конце июня сообщалось, что в стране были побиты рекорды по летнему потреблению электричества. Согласно версии в соцсетях, причина нынешнего отключения – массовое использование кондиционеров во время аномальной жары.

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