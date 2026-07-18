Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI786,94-3,26%RGBI110,61-0,53%CNY Бирж.11,57-0,13%IMOEX1 958,43-3,16%RGBITR740,65-0,48%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Иран заявил об ударе по ИИ-центру США в Бахрейне

Ведомости

Иран нанес удар по центру искусственного интеллекта США в Бахрейне, который якобы использовался для наведения при атаках, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Tasnim.

По данным пресс-службы КСИР, удар был нанесен в рамках 17-й волны операции «Наср-2». В ведомстве утверждают, что также был атакован склад американских беспилотных надводных аппаратов (безэкипажных катеров) в Бахрейне, в результате чего «большое количество» техники было уничтожено.

В КСИР заявили, что операция стала ответом на действия американских военных.

Кроме того, в заявлении содержится угроза дальнейших ударов по объектам, связанным с американскими компаниями в регионе. В КСИР заявили, что в случае атак на инфраструктуру Иран будет наносить удары по «важнейшим промышленным, технологическим и связанным с искусственным интеллектом активам» США.

17 июля центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале очередной серии ударов по территории Ирана. Как говорится в сообщении командования, атака началась в 15:00 по восточному времени США (23:00 мск) и стала уже седьмой ночью подряд, в течение которой американские военные наносят удары по исламской республике.

Иранское агентство Fars сообщило, что в районе города Сирик были слышны несколько взрывов.

Советник верховного лидера Ирана, генерал-майор Мохсен Резаи заявил, что Иран перейдет от оборонительных к наступательным действиям, если США продолжат атаки на исламскую республику в течение ближайших двух-трех дней.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её