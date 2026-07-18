Иран заявил об ударе по ИИ-центру США в Бахрейне

Кроме того, в заявлении содержится угроза дальнейших ударов по объектам, связанным с американскими компаниями в регионе. В КСИР заявили, что в случае атак на инфраструктуру Иран будет наносить удары по «важнейшим промышленным, технологическим и связанным с искусственным интеллектом активам» США.