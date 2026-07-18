Иран заявил об ударе по ИИ-центру США в Бахрейне
Иран нанес удар по центру искусственного интеллекта США в Бахрейне, который якобы использовался для наведения при атаках, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Tasnim.
По данным пресс-службы КСИР, удар был нанесен в рамках 17-й волны операции «Наср-2». В ведомстве утверждают, что также был атакован склад американских беспилотных надводных аппаратов (безэкипажных катеров) в Бахрейне, в результате чего «большое количество» техники было уничтожено.
В КСИР заявили, что операция стала ответом на действия американских военных.
Кроме того, в заявлении содержится угроза дальнейших ударов по объектам, связанным с американскими компаниями в регионе. В КСИР заявили, что в случае атак на инфраструктуру Иран будет наносить удары по «важнейшим промышленным, технологическим и связанным с искусственным интеллектом активам» США.
17 июля центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале очередной серии ударов по территории Ирана. Как говорится в сообщении командования, атака началась в 15:00 по восточному времени США (23:00 мск) и стала уже седьмой ночью подряд, в течение которой американские военные наносят удары по исламской республике.
Иранское агентство Fars сообщило, что в районе города Сирик были слышны несколько взрывов.
Советник верховного лидера Ирана, генерал-майор Мохсен Резаи заявил, что Иран перейдет от оборонительных к наступательным действиям, если США продолжат атаки на исламскую республику в течение ближайших двух-трех дней.