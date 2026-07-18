Глава фракции ХДС/ХСС покидает пост из-за скандала с суррогатным материнством
Глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан объявил, что уходит в отставку на фоне скандала вокруг суррогатного материнства, сообщил телеканал N-tv.
«Я проинформировал председателей партий ХДС и ХСС Фридриха Мерца и Маркуса Зедера о том, что данным письмом в адрес нашей фракции я ухожу в отставку с поста председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге», – заявил политик.
Источники в окружении председателя партии рассказали телеканалу, что уйти с поста Шпана призвал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
15 июля Шпан и его супруг Даниэль Функе сообщили, что стали родителями (движение ЛГБТ