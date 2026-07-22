Более 11 500 случаев «взрывной диареи» зафиксировали в США
В 41 штате США зафиксированы более 11 500 случаев заражения циклоспориазом – кишечной инфекцией, вызываемой паразитом Cyclospora. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний.
Издание отметило, что с 1 мая медики зарегистрировали 4173 подтвержденных случая заражения в американских штатах. Еще 767 случаев произошли во время международных поездок населения. Кроме того, свыше 7400 случаев исследуются, они еще не подтверждены. Жертв среди зараженных нет, 308 человек госпитализированы.
По данным NYT, в предыдущий раз рекорд по подтвержденным случаям инфекции был зафиксирован в 2019 г. Тогда за год врачи зарегистрировали 4703 случаев. Средний ежегодный показатель с 2016 г. составлял 2800.
14 июля агентство Reuters писало, что в американском штате Мичиган резко выросло число случаев заражения циклоспориазом. Департамент здравоохранения отмечал: всего зафиксировано 2640 обращений, что более чем на 1000 превышает показатели 11 июля. Следователи считают, что источником инфекции мог стать салат или другая листовая зелень. Ранее вспышки циклоспориаза в США уже связывали с расфасованными салатными смесями и некоторыми травами.