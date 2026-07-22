Более 11 500 случаев «взрывной диареи» зафиксировали в США

14 июля агентство Reuters писало, что в американском штате Мичиган резко выросло число случаев заражения циклоспориазом. Департамент здравоохранения отмечал: всего зафиксировано 2640 обращений, что более чем на 1000 превышает показатели 11 июля. Следователи считают, что источником инфекции мог стать салат или другая листовая зелень. Ранее вспышки циклоспориаза в США уже связывали с расфасованными салатными смесями и некоторыми травами.