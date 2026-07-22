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Шуваев объяснил отставку главы Шебекинского округа Белгородской области

Ведомости

Досрочная отставка главы Шебекинского округа Андрея Гриднева связана с усилением украинских атак и безопасностью жителей, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Шуваев.

«К Андрею Николаевичу претензий нет, но безопасность жителей для меня важнее любых других соображений», – написал он. По словам Шуваева, атаки на округ усилились. Он подчеркнул, что в этих условиях местные власти должны работать безошибочно.

Врио главы области отметил, что держит на личном контроле ситуацию в округе. Нового руководителя округа Шуваев планирует определить с депутатами совета. «Найдем человека, способного работать результативно в условиях приграничья», – заключил он.

До этого о смене руководителя Шебекинского округа сообщила его администрация. Отмечалось, что 24 июля на заседании совета округа будет назначен новый кандидат на эту должность.

Гриднев возглавил Шебекинский округ в феврале 2025 г., сменив на этом посту Владимира Жданова. До назначения он руководил Новооскольским округом, однако в 2024 г. покинул эту должность.

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