ФБР задержало главу футбольной ассоциации Аргентины в США
Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа был задержан сотрудниками Федерального бюро расследований США при вылете из аэропорта Нью-Йорка после финала чемпионата мира. Об этом сообщает аргентинский телеканал TN.
По данным источника, у Тапиа и других представителей AFA были изъяты электронные устройства, в том числе компьютеры и мобильные телефоны. Согласно судебным документам, глава ассоциации, казначей Пабло Товигино и предприниматель Хавьер Фарони должны явиться для дачи показаний в суд Южного округа Флориды 30 июля.
Задержание произошло на фоне расследования финансовых и коммерческих операций, связанных с деятельностью AFA. В рамках проверки американские правоохранительные органы изучают возможные нарушения, связанные с движением денежных средств через банковскую систему США.
Кроме того, внимание следствия привлекли сделки с недвижимостью в Южной Флориде, которые связывают с Фарони и его супругой. По информации телеканала, речь идет как минимум о четырех элитных объектах общей стоимостью более $11 млн.
Министерство юстиции США также продолжает предварительную проверку финансовых операций AFA, чтобы установить, могли ли средства, проходившие через американскую банковскую инфраструктуру, быть связаны с возможными случаями финансового мошенничества.
11 июля «Ведомости Спорт» писали, что руководство AFA отбивается от обвинений Министерства юстиции США и ФБР в отмывании порядка $300 млн через американские банки, отмечает издание Inc. Magazine. Инстанции развернули масштабное расследование против президента организации Тапии. В центре внимания – контракты с Adidas и Warner, а также сомнительные выплаты посредникам.