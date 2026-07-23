На 85-м году жизни умер бывший глава ЦРУ Джеймс Вулси

Вулси родился 21 сентября 1941 г. В 1963 г. окончил бакалавриат в Стэнфордском университете, в 1965 г. - Оксфордский университет со степенью магистра, в 1968 г. - Йельскую школу права со степенью бакалавра юриспруденции. В 1977-1979 гг. был заместителем командующего ВМС США. Вулси был председателем доверительного совета неправительственной организации Freedom House. Являлся членом Американского комитета за мир в Чечне и Центра стратегических и международных исследований.