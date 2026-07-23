На 85-м году жизни умер бывший глава ЦРУ Джеймс Вулси
Бывший директор Центрального разведывательного управления США Джеймс Вулси скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщила газета The Washington Post.
По данным издания, официальной причиной смерти стал инсульт. При этом жена Кончиту Сарнофф заявила, что в последние годы состояние его здоровья ухудшалось из-за так называемого «гаванского синдрома», симптомы которого, по ее словам, начали проявляться в 2017 г.
Вулси занимал пост директора ЦРУ при президенте США Билле Клинтоне. Он руководил американской разведывательной службой с 1993 по 1995 г.
Вулси родился 21 сентября 1941 г. В 1963 г. окончил бакалавриат в Стэнфордском университете, в 1965 г. - Оксфордский университет со степенью магистра, в 1968 г. - Йельскую школу права со степенью бакалавра юриспруденции. В 1977-1979 гг. был заместителем командующего ВМС США. Вулси был председателем доверительного совета неправительственной организации Freedom House. Являлся членом Американского комитета за мир в Чечне и Центра стратегических и международных исследований.