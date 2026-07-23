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На 85-м году жизни умер бывший глава ЦРУ Джеймс Вулси

Ведомости

Бывший директор Центрального разведывательного управления США Джеймс Вулси скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, официальной причиной смерти стал инсульт. При этом жена Кончиту Сарнофф заявила, что в последние годы состояние его здоровья ухудшалось из-за так называемого «гаванского синдрома», симптомы которого, по ее словам, начали проявляться в 2017 г.

Вулси занимал пост директора ЦРУ при президенте США Билле Клинтоне. Он руководил американской разведывательной службой с 1993 по 1995 г.

«Гаванский синдром» – это неврологическое расстройство, сопровождающееся тошнотой, головокружением, головными болями и потерей слуха. Впервые о нем заявили в 2016 г. сотрудники посольств США и Канады на Кубе и их семьи.

Вулси родился 21 сентября 1941 г. В 1963 г. окончил бакалавриат в Стэнфордском университете, в 1965 г. - Оксфордский университет со степенью магистра, в 1968 г. - Йельскую школу права со степенью бакалавра юриспруденции. В 1977-1979 гг. был заместителем командующего ВМС США. Вулси был председателем доверительного совета неправительственной организации Freedom House. Являлся членом Американского комитета за мир в Чечне и Центра стратегических и международных исследований.

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