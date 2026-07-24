Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения и обсудил отношения с Узбекистаном
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Лидеры двух стран высоко оценили достигнутый уровень двустороннего взаимодействия и заявили о намерении продолжать активную работу по укреплению российско-узбекистанских отношений в формате всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Путин также поздравил Мирзиёева с днем рождения и направил ему поздравительную телеграмму.
4 июня Путин в Санкт-Петербурге встречался с Мирзиёевым, который прибыл в Россию с рабочим визитом для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Тогда президент РФ обратил внимание на успешное развитие экономик России и Узбекистана. «Мы радуемся тому, что происходит в экономике Узбекистана под вашим руководством. Товарооборот растет, за прошлый год вырос более чем на 12% – это очень хороший показатель», – говорил Путин своему узбекскому коллеге.