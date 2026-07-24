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Сборная Испании заплатит $15 млн налога за победу на ЧМ на территории США

Ведомости

Сборная Испании за победу в Чемпионате мира по футболу получила $50 млн, но 30% от этих средств облагаются налогом США. Об этом пишет Fox News.

Согласно американским законам, доход, полученный нерезидентами на территории США, облагается федеральным налогом в размере 30%, если он не уменьшен дополнительным соглашением. Руководство Соединенных Штатов сочло сборную Испании не единой командой, а отдельными налогоплательщиками.

В Конгрессе США заявили, что испанцы должны были знать о таких правилах до приезда на турнир. При этом члены Палаты представителей резко осудили установленный испанцам большой процент.

Финальный матч чемпионата мира по футболу проходил на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси (США), где собралось более 82 500 зрителей. Основное время закончилось без голов, единственный мяч на 106-й минуте забил испанский нападающий Ферран Торрес. Аргентина нанесла всего один удар в сторону ворот соперника.

Чемпионат мира по футболу 2026 г. проводился с 11 июня по 19 июля, став первым в истории турниром, который одновременно принимали три страны – США, Канада и Мексика. В рамках этого турнира было сыграно 104 матча.

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