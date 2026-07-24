Сборная Испании заплатит $15 млн налога за победу на ЧМ на территории США

Финальный матч чемпионата мира по футболу проходил на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси (США), где собралось более 82 500 зрителей. Основное время закончилось без голов, единственный мяч на 106-й минуте забил испанский нападающий Ферран Торрес. Аргентина нанесла всего один удар в сторону ворот соперника.