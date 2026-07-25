Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия России с профессиональным праздником. Видеообращение опубликовал сайт Кремля.
Президент подчеркнул, что от результатов работы следователей во многом зависят состояние законности и правопорядка в стране. По его словам, накопленный опыт, новейшие технологии поиска, фиксации и анализа позволяют оперативно и качественно расследовать сложные уголовные дела.
Путин отметил, что сотрудники органов следствия должны проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости.
«Уверен, что такие принципы, безупречная верность своему долгу будут и впредь главным ориентиром в работе российских следователей», – заключил Путин и пожелал успехов в службе.
День сотрудника органов следствия России отмечается в России 25 июля. Он установлен в 2013 г. Выбранная дата обусловлена тем, что 25 июля 1713 г. Петр I издал указ о создании первой специализированной следственной канцелярии.