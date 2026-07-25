Во Франции площадь лесных пожаров достигла почти 100 000 га
С начала 2026 г. во Франции выгорело 98 000 га леса, объявил министр внутренних дел Лоран Нуньес, пишет Liberation. Побит рекорд 2022 г. по площади пожаров.
25 июля еще два крупных пожара бушуют в Жиронде и пустоши на юго-западе Франции. В общей сложности было эвакуировано почти 200 000 человек. На этой неделе в Новой Аквитании сгорело более 40 000 га. Ночной дождь замедлил распространение огня, который, несмотря ни на что, приближался к утру к Бордо.
Елисейский дворец мобилизовал армию для оказания помощи гражданской обороне. В Жиронде мобилизована тысяча военнослужащих, будет задействован армейский самолет A400M.
Издание Liberation ранее сообщало со ссылкой на Европейскую систему информации о лесных пожарах (EFFIS) о том, что с начала года во Франции выгорело около 69 473 га, тогда как в 2022 г. – чуть более 66 300 га. В отличие от 2022 г., массовые лесные пожары фиксировались EFFIS уже в феврале 2026 г. – в период, который традиционно считается временем контролируемого выжигания и очистки лесов пожарными. Июль 2026 г. стал самым разрушительным месяцем для Франции с начала ведения наблюдений в 2006 г.
Французская газета Le Monde сообщала, что на фоне очередной волны жары в Европе пожары, вспыхнувшие к югу от Парижа, уничтожили около 2050 га леса Фонтенбло, включенного в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.