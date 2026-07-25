Во Франции площадь лесных пожаров достигла почти 100 000 га

Издание Liberation ранее сообщало со ссылкой на Европейскую систему информации о лесных пожарах (EFFIS) о том, что с начала года во Франции выгорело около 69 473 га, тогда как в 2022 г. – чуть более 66 300 га. В отличие от 2022 г., массовые лесные пожары фиксировались EFFIS уже в феврале 2026 г. – в период, который традиционно считается временем контролируемого выжигания и очистки лесов пожарными. Июль 2026 г. стал самым разрушительным месяцем для Франции с начала ведения наблюдений в 2006 г.