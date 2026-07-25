Путин и Токаев осмотрели стенды с презентацией о сотрудничестве двух стран
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в Омске осмотрели стенды с видеопрезентацией, посвященные сотрудничеству двух государств.
После того как главы государств поприветствовали друг друга, вице-премьер РФ Алексей Оверчук представил им стенды. Презентация была посвящена, в частности, транспортному каркасу сотрудничества, развитию торговли и выходу на новые рынки.
Вторую часть презентации представил заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта (ИИ) и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев. На стенде была информация о технологиях ИИ.
25 июля Путин и Токаев участвуют в пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.