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Число погибших при атаке ВСУ на турбазу в Запорожье выросло до 11

Среди них четверо детей
Ведомости

Число погибших в результате атаки ВСУ на турбазу в Кирилловке возросло до 11 человек, четверо из них – дети. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Число пострадавших возросло до 16 человек, среди них пятеро детей. Восемь человек до сих пор не найдены. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Пострадавшие госпитализированы. Как отметил Балицкий, при необходимости для их лечения привлекут дополнительные силы Федерального центра медицины катастроф. Губернатор держит ситуацию на личном контроле. Утром 25 июля Балицкий сообщал о восьми погибших и 14 пострадавших.

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова уточняла, что после атаки на турбазу в тяжелом состоянии находится девочка-подросток. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары по туристической базе в Запорожской области террористическими методами.

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