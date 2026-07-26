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Два человека погибли, 14 пострадали в результате атак ВСУ на ДНР

Ведомости

Два мирных жителя Донецкой народной республики погибли, еще 14 получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ за сутки. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

По его словам, в Никитовском районе Горловки беспилотник атаковал рейсовый автобус: погибли водитель и пассажир, еще семь человек получили ранения средней степени тяжести.

В Центрально-Городском районе Горловки под удар попал автомобиль скорой помощи – пострадали три медика и пациент. Также в Калининском районе города был ранен мужчина.

Еще один человек пострадал при атаке на автомобиль на трассе Донецк – Мариуполь в Волновахском округе. В Зугрэсе (городской округ Харцызск) при ударе по грузовику тяжелые ранения получил еще один мирный житель.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, отметил глава республики.

24 июля Пушилин сообщил, что на выезде из города Кировское при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель. В Горловке при атаке на машину пострадал мужчина.

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