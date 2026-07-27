Песков: не Зеленскому говорить о планах РФ по привлечению военных из КНДР
В компетенции президента Украины Владимира Зеленского не входят рассуждения о планах России насчет возможного привлечения к участию в спецоперации военных из КНДР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля на брифинге попросили прокомментировать слова украинского лидера, что Россия якобы рассматривает возможность привлечения 30 000 северокорейских военнослужащих для участия в спецоперации.
«Не считаю необходимым их комментировать. Не Зеленскому говорить о наших планах», – заявил Песков.
25 июля агентство Anadolu Ajansı приводило слова Зеленского, который заявил, что Россия хочет привлечь еще 30 000 военнослужащих из Северной Кореи. По его словам, «уже с июня в Воронежской области готовятся к их приему». Кроме того, Зеленский заявил, что КНДР готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет.
В апреле 2025 г. Москва признала участие в военных из КНДР в боевых действиях в Курской области. Эта мера соответствовала статье 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР от 2024 г.