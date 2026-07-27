Песков: не Зеленскому говорить о планах РФ по привлечению военных из КНДР

25 июля агентство Anadolu Ajansı приводило слова Зеленского, который заявил, что Россия хочет привлечь еще 30 000 военнослужащих из Северной Кореи. По его словам, «уже с июня в Воронежской области готовятся к их приему». Кроме того, Зеленский заявил, что КНДР готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет.