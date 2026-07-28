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Главная / Политика /

Путин назначил нового посла России в королевстве Тонга

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил нового чрезвычайного и полномочного посла РФ в Королевстве Тонга по совместительству. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе указано, что им стал Станислав Кранс.

Кранс родился в 1972 г. В 1994 г. окончил Московский государственный университет имени Ломоносова.

На дипломатической службе находится с 1994 г. В 2021–2023 гг. был советником – посланником посольства Российской Федерации в Малайзии, в 2023 – 2025 гг. – начальником отдела в генеральном секретариате (департаменте) МИД России. С октября 2025 по апрель 2026 г. являлся заместителем директора третьего департамента Азии МИД России.

Кранс владеет китайским и английским языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса, который ему присвоили в октябре 2023 г. В 2025 г. награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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