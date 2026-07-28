Путин назначил нового посла России в королевстве Тонга

На дипломатической службе находится с 1994 г. В 2021–2023 гг. был советником – посланником посольства Российской Федерации в Малайзии, в 2023 – 2025 гг. – начальником отдела в генеральном секретариате (департаменте) МИД России. С октября 2025 по апрель 2026 г. являлся заместителем директора третьего департамента Азии МИД России.