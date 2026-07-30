Воробьев доложил Путину о проектах в Подмосковье
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава региона доложил российскому лидеру о социально-экономической ситуации в Подмосковье, передает Кремль.
Воробьев рассказал Путину об итогах первого полугодия. Он отметил, что регион традиционно лидирует по экономическим показателям, а основу экономики составляет малый и средний бизнес. Власти делают ставку на индустриальные парки и роботизацию – в Подмосковье работают семь компаний, которые будут выпускать роботов и для логистических складов, и для производства.
Глава Подмосковья также сообщил о подготовке к зиме и газификации. Социальная газификация – самая масштабная в стране – получила высокую оценку жителей. Отдельное внимание уделяется поддержке семей участников спецоперации: действуют 36 региональных мер, которые предоставляются проактивно, без сбора бумаг.
Губернатор также затронул тему безопасности: из-за атак беспилотников власти помогают пострадавшим и ставят задачу обеспечить безопасность жителей. В рамках Госсовета Воробьев курирует комиссию «Экономика данных». С 1 сентября в регионе стартует эксперимент – киберурок. Речь о занятиях информатикой, нацеленных и на безопасность, и на навыки.
Воробьев доложил о модернизации колледжей, открытии Центра имени Рошаля и строительстве нового медцентра в Балашихе. Путин отметил важность развития амбулаторно-поликлинического звена из-за миграционного прироста. В завершение губернатор поблагодарил за поддержку строительства обхода поселка Октябрьский на трассе М-5 «Урал» и сообщил, что при поддержке федерального центра к 1 сентября завершится строительство Южно-Лыткаринской автодороги.