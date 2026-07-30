Джордж Клуни и его супруга покинули дом во Франции из-за лесного пожара
Актер Джордж Клуни и его супруга Амаль эвакуировались из своего дома в Бриньоле на юге Франции из-за лесного пожара, который охватил район. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.
Супруги направили письмо мэру Бриньоля Дидье Бремону, в котором сообщили, что не знают, переживет ли пожар их поместье Domaine du Canadel, расположенное на вершине холма. При этом семья Клуни выразила готовность участвовать в восстановлении поселения.
В газете уточнили, что Клуни получили французское гражданство в декабре 2025 г., что вызвало общественную дискуссию. Однако мэр Бриньоля Дидье Бремон публично приветствовал присутствие семьи в регионе.
По данным Le Figaro, в период с 29 по 30 июля огонь охватил около 320 акров (129,5 га) земли вблизи Бриньоля. В результате были эвакуированы примерно 600 жителей, четыре пожарных получили ранения.
29 июля «Ведомости Город» со ссылкой France24 писал, что крупнейший винодельческий регион Франции – Бордо – оказался под угрозой сразу с нескольких сторон. Лесные пожары, два месяца засухи и повторяющиеся волны жары поставили лозы в стрессовые условия, а запасы воды на многих шато истощены до предела. Хотя виноградари уверяют, что огонь не представляет непосредственной опасности для виноградников, ситуация остается критической.
28 июля «Ведомости. Город» сообщал, что во Франции из-за лесных пожаров в Жиронде эвакуировали почти 4000 туристов на Атлантическом побережье.