Джордж Клуни и его супруга покинули дом во Франции из-за лесного пожара

29 июля «Ведомости Город» со ссылкой France24 писал, что крупнейший винодельческий регион Франции – Бордо – оказался под угрозой сразу с нескольких сторон. Лесные пожары, два месяца засухи и повторяющиеся волны жары поставили лозы в стрессовые условия, а запасы воды на многих шато истощены до предела. Хотя виноградари уверяют, что огонь не представляет непосредственной опасности для виноградников, ситуация остается критической.