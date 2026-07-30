СБУ заочно предъявила подозрение российскому режиссеру Владимиру Бортко

Как утверждает украинская спецслужба, в одном из интервью режиссер призвал российское военно-политическое руководство нанести по Украине удар тактическим ядерным оружием. В СБУ также заявили, что после начала конфликта с РФ Бортко неоднократно выступал в эфирах российских телеканалов, «где ставил под сомнение украинскую государственность».