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СБУ заочно предъявила подозрение российскому режиссеру Владимиру Бортко

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения российскому режиссеру Владимиру Бортко за якобы призывы к ядерным ударам по территории Украины. Об этом сообщает украинское ведомство в своем Telegram-канале.

Как утверждает украинская спецслужба, в одном из интервью режиссер призвал российское военно-политическое руководство нанести по Украине удар тактическим ядерным оружием. В СБУ также заявили, что после начала конфликта с РФ Бортко неоднократно выступал в эфирах российских телеканалов, «где ставил под сомнение украинскую государственность».

Ведомство заявило, что продолжает принимать меры для привлечения режиссера к ответственности.

Бортко получил широкое признание благодаря фильму «Собачье сердце» по повести Михаила Булгакова, сериалу «Бандитский Петербург», многосерийным проектам «Идиот» по роману Федора Достоевского и др. Получил звание народного артиста России в 2000 г. Помимо этого, был депутатом Госдумы VI и VII созывов от партии КПРФ, где занимал должность заместителя председателя комитета по культуре.

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