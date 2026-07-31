ПВО за ночь сбила 371 украинский БПЛА

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утром сообщил, что при массированной атаке БПЛА загорелись складские помещения в Дзержинском районе. Пожар возник и на промпредприятии ТЭК на юге Волгограда. Госпитализированы пять человек. В пресс-службе Wildberries и Russ сообщили об атаке на логистический объект маркетплейса в Волгограде.