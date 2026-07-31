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ПВО за ночь сбила 371 украинский БПЛА

Ведомости

За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 371 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России и двумя морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Воздушные цели были поражены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областях, Краснодарском крае, Дагестане, Крыму, Татарстане и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ночью Росавиация ограничивала работу аэропортов Краснодара («Пашковский»), Калуги («Грабцево»), Саратова («Гагарин»), Пензы, Самары («Курумоч»), Волгограда, Ульяновска («Баратаевка»), Казани, Чебоксар, Бугульмы, Нижнекамска («Бегишево»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Махачкалы («Уйташ»), Уфы, Ижевска, Сочи, Геленджика.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утром сообщил, что при массированной атаке БПЛА загорелись складские помещения в Дзержинском районе. Пожар возник и на промпредприятии ТЭК на юге Волгограда. Госпитализированы пять человек. В пресс-службе Wildberries и Russ сообщили об атаке на логистический объект маркетплейса в Волгограде.

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