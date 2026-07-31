Мелони предупредила Испанию о возможной приостановке действия Шенгена

Сеута является эксклавом Испании в Северной Африке и одним из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. Поток нелегальной миграции там резко вырос после того, как верховный суд Испании принял решение, что мигранты не могут быть возвращены в упрощенном порядке, если их задержали в море при попытке добраться до Сеуты.