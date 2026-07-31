Мелони предупредила Испанию о возможной приостановке действия Шенгена
Италия готова принять чрезвычайные меры, в том числе приостановить действие Шенгенской зоны с Испанией, чтобы защитить границы и обеспечить безопасность граждан, включая приостановление действия Шенгенской зоны с Испанией. Об этом заявила в Х итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.
«Кадры, поступающие из Сеуты, поражают воображение и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности границ Европы», - написала она.
По ее словам, в ходе обсуждения ситуации с главой МВД Италии Маттео Пиантодози она пообещала, что «не будет стоять в стороне и наблюдать». Мелони подчеркнула, что Италия не отступится от своих принципов в вопросе нелегальной иммиграции.
Сеута является эксклавом Испании в Северной Африке и одним из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. Поток нелегальной миграции там резко вырос после того, как верховный суд Испании принял решение, что мигранты не могут быть возвращены в упрощенном порядке, если их задержали в море при попытке добраться до Сеуты.