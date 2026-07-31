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Средства ПВО за день сбили 223 беспилотника

Ведомости

С 8:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 223 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Мах.

Дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей.

Кроме того, несколько беспилотников уничтожены над Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву.

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