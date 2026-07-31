Латвия временно закрыла границу с Белоруссией
Латвия временно закрыла границу с Белоруссией. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Янис Домбрава в социальной сети X.
«По техническим причинам латвийско-белорусская граница закрыта», – говорится в сообщении.
Глава МВД призвал граждан, которые еще не вернулись в Латвию, воспользоваться альтернативными маршрутами.
Как сообщило агентство LETA со ссылкой на представителя государственной погранохраны Кристине Петерсоне, проблемы возникли в пункте пограничного контроля Патерниеки. По ее словам, сбой связан с нарушениями в работе информационных систем, из-за чего проведение пограничного контроля сейчас невозможно.
Петерсоне уточнила, что причины возникновения технической проблемы и сроки ее устранения пока неизвестны. Государственная пограничная охрана намерена публиковать обновленную информацию о возможности пересечения границы по мере поступления новых данных.
Пресс-секретарь государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил ТАСС, что ведомство не подтверждает информацию о закрытии со стороны Латвии границы между странами.