Латвия временно закрыла границу с Белоруссией

Как сообщило агентство LETA со ссылкой на представителя государственной погранохраны Кристине Петерсоне, проблемы возникли в пункте пограничного контроля Патерниеки. По ее словам, сбой связан с нарушениями в работе информационных систем, из-за чего проведение пограничного контроля сейчас невозможно.