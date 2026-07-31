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Перуанский поэт Леонсио Буэно умер в возрасте 106 лет

Ведомости

Перуанский поэт Леонсио Буэно, известный своими произведениями о социальных проблемах и жизни трудящихся, умер в возрасте 106 лет. Об этом сообщила дочь литератора, пишет издание Peru21.

Буэно получил известность как «поэт рабочего класса». В своем творчестве он обращался к темам социальной справедливости и положения простых людей. На протяжении жизни он был связан с различными политическими движениями, включая анархо-синдикализм, партию APRA и коммунистическое движение, всегда оставался активным профсоюзным деятелем.

Последние годы поэт провел вдали от публичной жизни в своем доме в районе Таблада-де-Лурин, расположенном на одном из холмов Вилья-Мария-дель-Триунфо.

Буэно родился 2 января 1920 г. в поместье Ла-Констансия в Чокопе, регион Ла-Либертад. Свои первые стихи он опубликовал в 1943 г. в журнале Hora del hombre. В 1948 г. создал марксистскую группу Grupo Obrero Marxista вместе с поэтами Рафаэлем Мендесом Доричем и Эмилио Адольфо Вестфаленом. Сборник «У подножия наковальни» (1966) – одна из ключевых его книг, закрепившая за Буэно статус «голоса рабочего класса».

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