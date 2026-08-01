ЦАХАЛ сообщила о ликвидации нескольких бойцов «Хезболлы» в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала нескольких боевиков ливанского движения «Хезболла» в зоне безопасности на юге Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале армии.
Удар был нанесен в ночь на 1 августа.
По данным израильских военных, военнослужащие обнаружили боевиков «Хезболлы» в районе хребта Али‑эт‑Тахер, где армия выполняет задачи в рамках созданной буферной зоны. После обнаружения по ним был нанесен удар, в результате чего боевики были уничтожены «с целью устранения угрозы».
В результате операции один израильский военнослужащий получил ранения средней степени тяжести и был госпитализирован, говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Инцидент произошел в период действия рамочного соглашения об урегулировании конфликта, которое представители Израиля и Ливана подписали в конце июня в Вашингтоне при посредничестве США. 16 июля представители двух стран также согласовали список из как минимум шести населенных пунктов на юге Ливана, которые должны покинуть израильские войска. В него вошли Бурдж-Калавай, Заутар-эль-Гарбия, Заутар-эш-Шаркия, Серифа, Фрун и Эль-Гандурия.