ЦАХАЛ сообщила о ликвидации нескольких бойцов «Хезболлы» в Ливане

Инцидент произошел в период действия рамочного соглашения об урегулировании конфликта, которое представители Израиля и Ливана подписали в конце июня в Вашингтоне при посредничестве США. 16 июля представители двух стран также согласовали список из как минимум шести населенных пунктов на юге Ливана, которые должны покинуть израильские войска. В него вошли Бурдж-Калавай, Заутар-эль-Гарбия, Заутар-эш-Шаркия, Серифа, Фрун и Эль-Гандурия.