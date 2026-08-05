Собянин: 2 млн человек приезжают в Москву из регионов на работу

Собянин отметил, что Москва является локомотивом развития регионов России. Он добавил, что чем больше экономика города, тем больше ее влияние на экономику других регионов. «Промышленные предприятия работают в кооперации с десятками, иногда сотнями предприятий из других регионов. Они обеспечивают комплектующие, строительные материалы, металл, мебель, отделку и так далее. Это тоже создает новые рабочие места», – сказал он. Собянин добавил, что Ивановская, Ярославская, Рязанская области поставляют свои товары в Москву. При этом мэр подчеркнул, что 2 млн рабочих для Москвы – профицит.