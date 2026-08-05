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Собянин: 2 млн человек приезжают в Москву из регионов на работу

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 2 млн человек приезжают в Москву из других регионов, в основном из Московской области. Об этом он рассказал в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире «Вести».

«Миллионы рабочих мест созданы в других регионах в кооперации с промышленностью и строительством и развитием экономики Москвы», – сказал он.

Собянин отметил, что Москва является локомотивом развития регионов России. Он добавил, что чем больше экономика города, тем больше ее влияние на экономику других регионов. «Промышленные предприятия работают в кооперации с десятками, иногда сотнями предприятий из других регионов. Они обеспечивают комплектующие, строительные материалы, металл, мебель, отделку и так далее. Это тоже создает новые рабочие места», – сказал он. Собянин добавил, что Ивановская, Ярославская, Рязанская области поставляют свои товары в Москву. При этом мэр подчеркнул, что 2 млн рабочих для Москвы – профицит.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в I квартале 2026 г. в среднем столичные работники получают почти 202 000 руб. в месяц до вычета налогов. Больше всего получают работники финансовой и страховой сферы, а также работающие в IT-секторе и в нефтедобывающем секторе. Самый низкий уровень средней зарплаты показал сектор прочих персональных услуг.

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