Мишустин: ключевые показатели ЕАЭС выросли, несмотря на глобальные вызовы

6 августа министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев сообщил, что соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) начнет действовать 6 октября 2026 г. В ЕЭК отметили, что ОАЭ уже входят в число ключевых торговых партнеров союза, а товарооборот между странами ЕАЭС и эмиратской стороной продолжает расти.