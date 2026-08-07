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Мишустин: ключевые показатели ЕАЭС выросли, несмотря на глобальные вызовы

Ведомости

Все основные макроэкономические показатели Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе ВВП, показали рост в первом полугодии 2026 г., несмотря на глобальные вызовы. Об этом на заседании Евразийского межправительственного совета заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«В январе – мае вырос реальный валовой внутренний продукт, а также промышленное производство, сельское хозяйство, розница», – сообщил премьер-министр (цитата по ТАСС).

По словам Мишустина, увеличивается также взаимная торговля. Премьер подчеркнул, что страны ЕАЭС продолжают работу над укреплением евразийской интеграции и выполняют задачи, поставленные лидерами государств.‍

6 августа министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев сообщил, что соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) начнет действовать 6 октября 2026 г. В ЕЭК отметили, что ОАЭ уже входят в число ключевых торговых партнеров союза, а товарооборот между странами ЕАЭС и эмиратской стороной продолжает расти.

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