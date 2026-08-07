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Минюст США поддержал монастырь РПЦЗ в споре из-за ветропарка

Ведомости

Министерство юстиции США выступило в поддержку Свято-Троицкого монастыря Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) в судебном споре против строительства ветропарка рядом с обителью в штате Нью-Йорк. Об этом сообщило издание Heartlander News.

Федеральное ведомство направило в суд заявление, в котором поддержало позицию монастыря. Представители обители считают, что реализация проекта Rolling Hills Wind может повлиять на религиозную деятельность общины и нарушить право монахов на свободное исповедание веры.

Спор касается Свято-Троицкого монастыря и семинарии РПЦЗ в Джорданвилле. Обитель является одним из крупнейших духовных центров Русской зарубежной церкви, а ее объекты включены в Национальный реестр исторических мест США. Представители монастыря утверждают, что строительство ветроэнергетического комплекса изменит привычный облик территории, создаст промышленную нагрузку на окружающее пространство и может негативно сказаться на условиях для молитвы и приема паломников.

Проект Rolling Hills Wind компании Terra-Gen предусматривает установку комплекса ветрогенераторов высотой более 200 м на территории площадью около 30 300 га вокруг монастыря. Представители монастыря считают, что масштабное строительство нарушит уединенность обители и нанесет ущерб историческому ландшафту, создав визуальное давление на архитектурный ансамбль.

Русская православная церковь заграницей – это исторически сформировавшееся иерархическое объединение православных приходов и общин русской традиции вне пределов канонической территории Русской православной церкви (РПЦ), самоуправляемая Церковь Московского Патриархата с 17 мая 2007 г. Кафедральным храмом является собор в честь Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение» в Синодальном доме в Нью-Йорке.

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