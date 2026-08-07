Минюст США поддержал монастырь РПЦЗ в споре из-за ветропарка

Спор касается Свято-Троицкого монастыря и семинарии РПЦЗ в Джорданвилле. Обитель является одним из крупнейших духовных центров Русской зарубежной церкви, а ее объекты включены в Национальный реестр исторических мест США. Представители монастыря утверждают, что строительство ветроэнергетического комплекса изменит привычный облик территории, создаст промышленную нагрузку на окружающее пространство и может негативно сказаться на условиях для молитвы и приема паломников.