Путин призвал заключать больше долгосрочных контрактов на общественный транспорт

По словам Цыденова, действующий парк общественного транспорта в РФ составляет 132 000 единиц. За год все виды транспорта, включая также метро и пригородные электрички, перевозят 14 млрд пассажиров. Из них 8,6 млрд человек приходится на автобусы, 1 млрд человек – на трамваи, 860 млн – на троллейбусы, 330 млн – на электробусы.