Путин призвал заключать больше долгосрочных контрактов на общественный транспорт
Переход на долгосрочное планирование государственных закупок общественного транспорта необходимо осуществлять активнее, поскольку это поддержит российских производителей, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта.
«Пора активнее переходить к формированию долгосрочных контрактов на несколько лет. Это существенно бы облегчило задачу планирования для предприятий, выпускающих транспортные средства. Просьба к коллегам принять здесь необходимые решения», – сказал он.
Путин отметил, что с 2020 г. было обновлено более 20 000 транспортных средств, включая автобусы, троллейбусы и трамваи.
При этом глава Бурятии Алексей Цыденов, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система», добавил, что 6700 из 20 000 были обновлены в 2025 г. Он отметил, что 74% транспортных средств были обновлены за счет льготного лизинга через ГТЛК, льготного лизинга Минпромторга, программы городского электрического транспорта и казначейских инфраструктурных кредитов.
Средства также были направлены на списание 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Суммарно регионы получили 39 млрд руб. федеральной поддержки и 29 млрд руб. региональных средств и финансирования от бизнеса.
По словам Цыденова, действующий парк общественного транспорта в РФ составляет 132 000 единиц. За год все виды транспорта, включая также метро и пригородные электрички, перевозят 14 млрд пассажиров. Из них 8,6 млрд человек приходится на автобусы, 1 млрд человек – на трамваи, 860 млн – на троллейбусы, 330 млн – на электробусы.
Цыденов добавил, что до 2030 г. необходимо обновить 71 000 единиц общественного транспорта, включая 66 000 автобусов, 3200 троллейбусов и 2500 трамваев. При этом глава комиссии сделал акцент на улучшении качества и удобства транспортных средств.
В ходе рабочего визита в Бурятию Путин призвал развивать качество условий для жизни на Дальнем Востоке и не допускать оттока населения из региона.