В трех регионах назначили новых глав МВД
Генерал-майора полиции Олега Безсмельницына назначили министром внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она уточнила, что назначение подтверждено указом президента.
Кадровые изменения также коснулись двух других регионов. Министром внутренних дел по Республике Адыгее назначили генерал-лейтенанта полиции Алексея Кампфа, а начальником управления МВД России по Еврейской автономной области стал полковник полиции Геннадий Березин.
Волк отметила, что новых руководителей трех территориальных органов МВД представил министр внутренних дел России и Владимир Колокольцев.
Безсмельницын родился 26 августа 1974 г. в Дрездене. В 1995 г. окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище, в 2006 г. – Армавирский лингвистический социальный институт. С 1995 по 1997 г. проходил службу в ВС РФ. С 2015 по 2016 г. занимал должность заместителя начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю, с 2016 по 2021 г. - начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В 1996 г. был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 29 ноября 2021 г. указом президента РФ был назначен министром внутренних дел Республики Адыгеи. 7 ноября 2022 г. Безсмельницыну было присвоено звание генерал-майора полиции.