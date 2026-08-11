В трех регионах назначили новых глав МВД

Безсмельницын родился 26 августа 1974 г. в Дрездене. В 1995 г. окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище, в 2006 г. – Армавирский лингвистический социальный институт. С 1995 по 1997 г. проходил службу в ВС РФ. С 2015 по 2016 г. занимал должность заместителя начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю, с 2016 по 2021 г. - начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В 1996 г. был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 29 ноября 2021 г. указом президента РФ был назначен министром внутренних дел Республики Адыгеи. 7 ноября 2022 г. Безсмельницыну было присвоено звание генерал-майора полиции.