Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян
Российские спортсмены будут отстранены от участия в международных соревнованиях по керлингу до конца 2026 г. Такое решение приняла Всемирная федерация этого вида спорта (WCF).
«Совет [WCF] проголосовал за сохранение исключения российских спортсменов из взрослых соревнований Всемирной федерации керлинга до конца 2026 г.», – говорится в сообщении.
По версии WCF, допуск может создать «серьезные проблемы» для целостности соревнований, поэтому изменение текущей позиции «нецелесообразно».
В июле Международный олимпийский комитет (МОК) отменил ограничения в отношении российских спортсменов и временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. МОК также отозвал рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
Россияне теперь могут принимать участие в международных состязаниях не в нейтральном статусе, однако решение по демонстрации национальной символики будут принимать федерации отдельно.