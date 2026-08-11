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Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян

Ведомости

Российские спортсмены будут отстранены от участия в международных соревнованиях по керлингу до конца 2026 г. Такое решение приняла Всемирная федерация этого вида спорта (WCF).

«Совет [WCF] проголосовал за сохранение исключения российских спортсменов из взрослых соревнований Всемирной федерации керлинга до конца 2026 г.», – говорится в сообщении.

По версии WCF, допуск может создать «серьезные проблемы» для целостности соревнований, поэтому изменение текущей позиции «нецелесообразно».

В июле Международный олимпийский комитет (МОК) отменил ограничения в отношении российских спортсменов и временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. МОК также отозвал рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.

Россияне теперь могут принимать участие в международных состязаниях не в нейтральном статусе, однако решение по демонстрации национальной символики будут принимать федерации отдельно.

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