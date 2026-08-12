Трамп объяснил, почему сменил самолет в Турции

11 августа The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника писала, что в июле Трампа тайно перевезли на грузовике для доставки еды на другой самолет после того, как он поднялся на борт Air Force One, где в этот момент находились представители СМИ. Самолет президента покинул Турцию, но главы государства не было на борту, утверждала газета.