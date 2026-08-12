Трамп объяснил, почему сменил самолет в Турции
Президент США Дональд Трамп сменил самолет при возвращении с саммита НАТО в Турции из-за сообщений об угрозах. Об этом американский лидер рассказал журналистам.
«У меня много угроз. Есть много угроз, о которых вы не знаете. Любой значимый президент сталкивается с множеством угроз. Президенты, которые не оказывают существенного влияния, не получают угроз», – сказал он.
Трамп счел себя «самым значимым президентом». По его мнению, никто не сделал больше, чем он, за почти шести лет.
11 августа The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника писала, что в июле Трампа тайно перевезли на грузовике для доставки еды на другой самолет после того, как он поднялся на борт Air Force One, где в этот момент находились представители СМИ. Самолет президента покинул Турцию, но главы государства не было на борту, утверждала газета.
Причиной тайной операции стала предполагаемая угроза иранского покушения.