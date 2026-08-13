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Путин поздравил 101-летнего ветерана с днем рождения

Анна Суслова

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения участника Великой Отечественной войны, которому в этом году исполнился 101 год.

«Глава государства поговорил по телефону с ветераном Великой Отечественной войны, участником Сталинградской битвы и взятия Берлина Евгением Знаменским, которому 13 августа исполнился 101 год», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин поздравил ветерана с днем рождения и передал ему наилучшие пожелания. До этого российский лидер направил Знаменскому поздравительную телеграмму. В ней президент поблагодарил Евгения Александровича за его подвиги в годы ВОВ и труд в мирное время. Также Путин выразил благодарность за вклад ветерана в патриотическое воспитание.

Евгений Знаменский рассказал в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в рамках проекта «Победители» о том, что в битве за Берлин он оставил надпись о родном городе, Серпухове.

«Такая галерея была! Я сам серпухович, это моя родина. Я у него взял эту штуку и написал: "Серпухов, Знаменский", и все», – поделился ветеран.

2 августа в Ленинградской области и Санкт-Петербурге состоялись памятные мероприятия, положившие начало мотопробегу «Экспедиция памяти». Он посвящен сохранению памяти участников ВОВ. Маршрут соединил Северную столицу с Донбассом, а ключевыми точками стали мемориал на Невской Дубровке, школа №337 Невского района и памятник героям Краснодона в Екатерингофском парке.

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