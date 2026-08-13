Путин поздравил 101-летнего ветерана с днем рождения

Путин поздравил ветерана с днем рождения и передал ему наилучшие пожелания. До этого российский лидер направил Знаменскому поздравительную телеграмму. В ней президент поблагодарил Евгения Александровича за его подвиги в годы ВОВ и труд в мирное время. Также Путин выразил благодарность за вклад ветерана в патриотическое воспитание.