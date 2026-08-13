Эстония бессрочно продлила ограничения работы пограничных пунктов с РФ
Правительство Эстонии продлило временные ограничения на переход российско-эстонской границы, сообщил телеканал Err.
В пунктах пересечения границы Нарва, Койдула и Лухамаа на неопределенный срок будут установлены временные часы работы с 7:00 до 19:00, которые раньше было решено ввести только до конца августа.
«Прежде всего, это все отношения России и Европейского союза в более широком контексте, в котором тон будет определять полномасштабную агрессию России против Украины», – заявил министр внутренних дел Игорь Таро.
Он добавил, что существует потребность в установлении контроля таможенной инспекции для того, чтобы «повысить способность реагировать и эффективность работы таможни». Данные меры позволят укрепить границу, особенно в позднее время суток. Для эффективного контроля пересечения границы было увеличено количество сотрудников на пропускных пунктах. Таро подчеркнул, что пока полностью закрывать границы правительство не планирует.
Телеканал отметил, что в первом полугодии 2025 г. через сухопутные переходы проехало в общей сложности 512 000 чел., в 2026 г. количество человек, перешедших границу Эстонии и России, уменьшилось на 13% и составило 444 000 чел. При этом за 2025 г. границу пересекли 43 500 транспортных средств. В первом полугодии 2026 г. их количество сократилось на 20% (до 35 000).
В июне Северо-Западное таможенное управление Эстонии сообщило, что около 350 человек пытались выехать из Эстонии в Россию. Из них 300 человек были вынуждены искать ночлег, поскольку не успели пройти контроль до закрытия пункта пропуска.