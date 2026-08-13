Эстония бессрочно продлила ограничения работы пограничных пунктов с РФ

Телеканал отметил, что в первом полугодии 2025 г. через сухопутные переходы проехало в общей сложности 512 000 чел., в 2026 г. количество человек, перешедших границу Эстонии и России, уменьшилось на 13% и составило 444 000 чел. При этом за 2025 г. границу пересекли 43 500 транспортных средств. В первом полугодии 2026 г. их количество сократилось на 20% (до 35 000).