В Казахстане запретили сервис знакомств «Дайвинчик»

Представитель указал, что решение о проверке связано с уголовным расследованием, которое проходило в 2025 г. по факту вступления несовершеннолетней (2007 г.р.) в половую связь. Девушка познакомилась с неким человеком, имя которого предпочли не раскрывать, в «Дайвинчике».