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В Казахстане запретили сервис знакомств «Дайвинчик»

Анна Суслова

В Казахстане запретили Telegram-сервис знакомств «Дайвинчик», сообщил интернет-портал Tengrinews.

«Проверка прокуратуры Алатауского района показала, что сервис функционировал без каких-либо возрастных ограничений и был доступен широкому кругу лиц. На площадке свободно размещались анкеты детей и подростков, что подтвердило полное отсутствие систем возрастной идентификации и фильтрации», – говорится в тексте статьи.

Представитель указал, что решение о проверке связано с уголовным расследованием, которое проходило в 2025 г. по факту вступления несовершеннолетней (2007 г.р.) в половую связь. Девушка познакомилась с неким человеком, имя которого предпочли не раскрывать, в «Дайвинчике».

В ведомстве отметили, что блокировка сервиса займет какое-то время.

29 июля основателю Telegram Павлу Дурову было предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовных дел по фактам вовлечения молодежи в террористическую деятельность с помощью чат-бота «Дайвинчик». В Следственном комитете указали, что данный бот был использован ВСУ для передачи координат для планирования ракетных ударов.

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