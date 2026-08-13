Число погибших в результате землетрясения в Колумбии возросло до 273

Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в Колумбии утром 10 августа. Толчки были зафиксированы в 4 км к востоку от города Сан-Хосе-дель-Пальмар. В тот день BluRadio сообщало о минимум 74 жертвах. Власти объявили режим национального бедствия.