Число погибших в результате землетрясения в Колумбии возросло до 273
Число погибших в результате землетрясения в Колумбии достигло 273 человек, сообщило BluRadio со ссылкой на данные Колумбийской ассоциации столиц (Asocapitales) и Регионального управления ООН по развитию.
Еще 371 человек числится пропавшим без вести, 1958 ранены. Разрушены 325 зданий. В городах Кали, Перейра, Кибдо, Манисалес и Армения, где последствия оказались наиболее серьезными, сохраняется красный уровень опасности.
Власти пытаются оценить ущерб. Операции по поиску пропавших людей и разбор завалов продолжаются.
Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в Колумбии утром 10 августа. Толчки были зафиксированы в 4 км к востоку от города Сан-Хосе-дель-Пальмар. В тот день BluRadio сообщало о минимум 74 жертвах. Власти объявили режим национального бедствия.