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Число погибших в результате землетрясения в Колумбии возросло до 273

Наталья Захарова

Число погибших в результате землетрясения в Колумбии достигло 273 человек, сообщило BluRadio со ссылкой на данные Колумбийской ассоциации столиц (Asocapitales) и Регионального управления ООН по развитию.

Еще 371 человек числится пропавшим без вести, 1958 ранены. Разрушены 325 зданий. В городах Кали, Перейра, Кибдо, Манисалес и Армения, где последствия оказались наиболее серьезными, сохраняется красный уровень опасности.

Власти пытаются оценить ущерб. Операции по поиску пропавших людей и разбор завалов продолжаются.

Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в Колумбии утром 10 августа. Толчки были зафиксированы в 4 км к востоку от города Сан-Хосе-дель-Пальмар. В тот день BluRadio сообщало о минимум 74 жертвах. Власти объявили режим национального бедствия.

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