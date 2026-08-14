Лидер оппозиции Замбии объявил себя победителем на выборах президента
Лидер оппозиции Замбии Брайан Мундубиле объявил себя победителем на выборах президента, сообщил Associated Press. Его заявление прозвучало после того, как избирательная комиссия страны приостановила подсчет голосов из-за сообщений о нападениях на сотрудников избирательных участков и краже бюллетеней.
Избирком заявил, что подсчет приостановлен из-за ситуации в сфере безопасности и сохраняющихся угроз насилия. Решение планируется пересмотреть через 24 часа. При этом комиссия не уточнила, кто может быть причастен к краже бюллетеней.
Мундубиле заявил, что задержка с подсчетом голосов может создать возможность для вмешательства или манипуляций с результатами. По его словам, военные якобы взяли под контроль пункты подсчета голосов как минимум в одном городе, а в ряде других населенных пунктов были вывезены ящики с бюллетенями. Доказательств своих утверждений политик не представил.
Выборы президента Замбии прошли 13 августа. Действующий глава государства Хакаинде Хичилема баллотируется на второй срок. Всего в выборах участвовали 14 кандидатов, а Мундубиле считался главным соперником Хичилемы. Изначально окончательные результаты планировалось объявить 17 августа.
Мундубиле представляет «Национальную партию примирения за единство и процветание» (NRPUP). Он позиционирует себя как защитник демократии, жестко критикуя нынешние власти за экономический кризис и преследование политических оппонентов. В своей программе он делает упор на национальное единство, восстановление экономики и борьбу с бедностью в стране.