Лидер оппозиции Замбии объявил себя победителем на выборах президента

Мундубиле заявил, что задержка с подсчетом голосов может создать возможность для вмешательства или манипуляций с результатами. По его словам, военные якобы взяли под контроль пункты подсчета голосов как минимум в одном городе, а в ряде других населенных пунктов были вывезены ящики с бюллетенями. Доказательств своих утверждений политик не представил.