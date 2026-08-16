Премьер Франции созовет кризисное совещание из-за кибератаки на налоговую службу
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню проведет в понедельник кризисное совещание для выработки ответных мер в связи с кибератакой на налоговую службу, о которой стало известно на прошлой неделе, сообщает Bloomberg.
По данным канцелярии премьера, ведется судебное расследование взлома. Уведомлять граждан, чьи данные были скомпрометированы, начнут с понедельника. На совещании будут рассмотрены процедуры оповещения налогоплательщиков и меры по усилению кибербезопасности.
Атака, проведенная в июне-июле, была раскрыта на прошлой неделе. Хакер получил доступ к информации о 678 000 аккаунтов физических лиц и предприятий, включая данные о налогооблагаемых доходах и ставках удержания налога, а также адреса и площади объектов недвижимости.
В августе «Лаборатория Касперского» сообщила «Ведомостям» о том, что хакерские атаки стали многоэтапными. Сначала хакеры исследуют инфраструктуру, выводят ее из строя и нарушают работу отдельных подразделений предприятия. По данным компании, в первом полугодии 2026 г. около 37% DDoS-атак были многоэтапными и затрагивали сразу несколько уровней.