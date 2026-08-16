Премьер Франции созовет кризисное совещание из-за кибератаки на налоговую службу

В августе «Лаборатория Касперского» сообщила «Ведомостям» о том, что хакерские атаки стали многоэтапными. Сначала хакеры исследуют инфраструктуру, выводят ее из строя и нарушают работу отдельных подразделений предприятия. По данным компании, в первом полугодии 2026 г. около 37% DDoS-атак были многоэтапными и затрагивали сразу несколько уровней.