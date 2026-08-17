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Средства ПВО за ночь сбили 205 украинских дронов над регионами РФ

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 17 августа перехватили и уничтожили 205 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max.

Беспилотники были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской и Ростовской областями, Крымом, а также над Черным и Азовским морями.

До этого Минобороны сообщало, что с 08:00 до 20:00 мск 16 августа силы ПВО уничтожили 72 украинских БПЛА самолетного типа. Дроны были сбиты над четырьмя регионами России и двумя морями.

Кроме того, по данным военного ведомства, всего за предыдущие сутки российские средства ПВО сбили девять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 1478 беспилотников, 14 управляемых авиационных бомб и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

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