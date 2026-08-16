Силы ПВО за 12 часов сбили 72 украинских БПЛА
Средства противовоздушной обороны (ПВО) с 08:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
Атака затронула четыре региона России и акватории Черного и Азовского морей. В ведомстве уточнили, что беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым.
За сутки российские средства ПВО сбили девять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 1478 беспилотников ВСУ, 14 управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.
В ночь на 16 августа противовоздушная оборона ликвидировала 822 дрона. ПВО работала также над Азовским и Черным морями. С вечера 15 августа до утра в сторону Москвы и Подмосковья летели 600 БПЛА.