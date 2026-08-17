Путин: Россия и Индонезия продолжат наращивать взаимовыгодные партнерские связи
Россия и Индонезия продолжат наращивать взаимовыгодные партнерские связи как на двусторонней основе, так и в рамках международных объединений. Об этом президент России Владимир Путин заявил в поздравлении индонезийскому коллеге Прабово Субианто с Днем независимости республики.
«Отношения между Москвой и Джакартой развиваются весьма успешно, что подтверждают наши с вами плодотворные контакты», – отметил Путин.
По его словам, стороны продолжат развивать сотрудничество в рамках БРИКС, диалога «Россия – АСЕАН» и других международных структур.
«Уверен, что это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов», – добавил президент.
Путин также отметил успехи Индонезии в экономической и социальной сферах и ее авторитет на международной арене.
2 августа заместитель посла Индонезии в Москве Хартьо Харкомойо сообщал о возможности открытия в республике филиалов российских вузов. По его словам, в Индонезии уже действуют несколько стипендиальных программ для обучения студентов в России, которые финансируются правительствами двух стран. В 2025 г. в программе участвовали два российских университета, а в 2026 г. их число увеличилось до шести-семи. Харкомойо отмечал растущий интерес Москвы и Джакарты к сотрудничеству в сфере образования.