Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,633+0,78%VEON-RX55-3,68%MRKZ0,125-4,78%IMOEX2 102,66-1,58%RTSI783,47-1,58%RGBI113,59-0,59%RGBITR767,71-0,47%
Главная / Политика /

Путин: Россия и Индонезия продолжат наращивать взаимовыгодные партнерские связи

Елена Вострикова

Россия и Индонезия продолжат наращивать взаимовыгодные партнерские связи как на двусторонней основе, так и в рамках международных объединений. Об этом президент России Владимир Путин заявил в поздравлении индонезийскому коллеге Прабово Субианто с Днем независимости республики.

«Отношения между Москвой и Джакартой развиваются весьма успешно, что подтверждают наши с вами плодотворные контакты», – отметил Путин.

По его словам, стороны продолжат развивать сотрудничество в рамках БРИКС, диалога «Россия – АСЕАН» и других международных структур.

«Уверен, что это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов», – добавил президент.

Путин также отметил успехи Индонезии в экономической и социальной сферах и ее авторитет на международной арене.

2 августа заместитель посла Индонезии в Москве Хартьо Харкомойо сообщал о возможности открытия в республике филиалов российских вузов. По его словам, в Индонезии уже действуют несколько стипендиальных программ для обучения студентов в России, которые финансируются правительствами двух стран. В 2025 г. в программе участвовали два российских университета, а в 2026 г. их число увеличилось до шести-семи. Харкомойо отмечал растущий интерес Москвы и Джакарты к сотрудничеству в сфере образования.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её