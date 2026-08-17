Путин: Россия и Индонезия продолжат наращивать взаимовыгодные партнерские связи

2 августа заместитель посла Индонезии в Москве Хартьо Харкомойо сообщал о возможности открытия в республике филиалов российских вузов. По его словам, в Индонезии уже действуют несколько стипендиальных программ для обучения студентов в России, которые финансируются правительствами двух стран. В 2025 г. в программе участвовали два российских университета, а в 2026 г. их число увеличилось до шести-семи. Харкомойо отмечал растущий интерес Москвы и Джакарты к сотрудничеству в сфере образования.