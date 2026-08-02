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В Индонезии могут открыть филиалы российских вузов

Ведомости

Индонезия рассматривает возможность открытия в стране филиалов российских университетов. Об этом заявил заместитель посла Индонезии в Москве Хартьо Харкомойо, передает ТАСС.

«Мы пока изучаем этот вопрос. Всегда есть возможность открыть в Индонезии филиал российского университета или в России филиал индонезийского университета», – сказал дипломат.

По его словам, в Индонезии уже действуют несколько стипендиальных программ для обучения студентов в российских вузах, финансируемых правительствами России и Индонезии. В 2025 г. в программе участвовали два российских университета, в этом году их число увеличилось до шести–семи.

Харкомойо отметил, что интерес Москвы и Джакарты к сотрудничеству в сфере образования растет. Он выразил надежду, что в дальнейшем к стипендиальной программе присоединятся еще больше студентов и университетов.

9 июля «Ведомости» писали со ссылкой на замруководителя Россотрудничества Павла Шевцова, что в 2026 г. в системе ведомства Education in Russia (портал «единого окна» для подачи документов в вузы) зафиксировано более 160 000 регистраций от абитуриентов. Для сравнения он привел цифру прошлого года – 144 000 регистраций.

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