В 2026 году обучение в России заинтересовало 160 000 иностранцев

По мнению начальника управления международного развития РАНХиГС Натальи Шафинской, нужно делать акцент не столько на увеличении числа программ на иностранных языках, сколько на переформатировании и перезапуске работы подготовительных факультетов. При этом изучение русского языка должно оставаться частью основной образовательной программы иностранного студента вплоть до окончания обучения. Предлагая талантливой молодежи обучение в РФ, нужно обеспечить качественные информационные материалы на языках их стран, говорит Шафинская. Кроме того, надо развивать дистанционные форматы для старта изучения русского языка еще до приезда в РФ – прежде всего для учащихся старших классов зарубежных школ.