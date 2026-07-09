В 2026 году обучение в России заинтересовало 160 000 иностранцев

В 2026 году обучение в России заинтересовало 160 000 иностранцевДля их привлечения Россотрудничество продвигает в вузах программы на иностранных языках
В этом году в системе Россотрудничества Education in Russia (портал «единого окна» для подачи документов в вузы) зафиксировано более 160 000 регистраций от абитуриентов, сообщил 8 июля заместитель руководителя ведомства Павел Шевцов. Для сравнения он привел цифру прошлого года – 144 000 регистраций.
По мнению Шевцова, задача увеличить к 2030 г. количество иностранных студентов в РФ до 500 000 человек – серьезный вызов для системы образования. Цифра колоссальная, но она в любом случае будет достигнута, добавил он. При привлечении иностранных студентов в РФ нужно обращать внимание не только на их количество – нужны студенты максимально талантливые и заинтересованные в обучении в стране, отметил Шевцов.
Россотрудничество продвигает в вузах РФ создание программ на иностранных языках. По словам Шевцова, в некоторых университетах уже есть хороший опыт, когда иностранный студент начинает образовательную программу на английском языке с пониманием того, что выпускную работу он должен будет защищать на русском. Этот формат изучения языка более комфортный, чем ограниченное время для этого на подготовительном факультете, говорит Шевцов. Конкретные университеты он не назвал.
Программы на подготовительных факультетах вузов обычно рассчитаны на год. За это время иностранные студенты изучают русский язык и некоторые профильные дисциплины по своей специальности.
У России серьезный потенциал для увеличения числа программ обучения на иностранных языках, считает проректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Штыхно. Важным фактором для наличия программ на иностранных языках, особенно на первых этапах их формирования, является достаточный внутренний спрос, рассказал Штыхно. Экономически целесообразно иметь малочисленные группы, уточнил он.
Языком обучения на таких программах прежде всего может стать английский, говорит Штыхно. На 2-м месте для разных специальностей и вузов могут оказаться и другие языки, например испанский или китайский, отметил он. Основным механизмом привлечения талантливых абитуриентов Штыхно назвал международные олимпиады и выделение грантов победителям, причем грант должен включать покрытие как стоимости обучения, так и транспортных расходов и расходов на проживание.
По мнению начальника управления международного развития РАНХиГС Натальи Шафинской, нужно делать акцент не столько на увеличении числа программ на иностранных языках, сколько на переформатировании и перезапуске работы подготовительных факультетов. При этом изучение русского языка должно оставаться частью основной образовательной программы иностранного студента вплоть до окончания обучения. Предлагая талантливой молодежи обучение в РФ, нужно обеспечить качественные информационные материалы на языках их стран, говорит Шафинская. Кроме того, надо развивать дистанционные форматы для старта изучения русского языка еще до приезда в РФ – прежде всего для учащихся старших классов зарубежных школ.
более 400 000
Россотрудничество в том числе работает с абитуриентами из развивающихся стран Африки, Латинской Америки, Азии, напомнил старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. У иностранцев популярны медицинские, строительные и инженерные специальности. Развивается сотрудничество в обучении студентов для работы на атомных электростанциях в тех странах, где их строит «Росатом», уточнил эксперт.
География обучения иностранных студентов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, широкая, рассказал Илюхин. Студентов из Вьетнама и Китая привлекают сибирские вузы (в Томске, Новосибирске, Красноярске). Будущих врачей из Африки, Иордании, Сирии можно встретить в Воронеже, Нижнем Новгороде, Томске. Востребованность региона во многом зависит от географической близости страны происхождения студента, добавила Шафинская. Для граждан Казахстана наиболее привлекательны Омская и Астраханская области, для Китая и стран Азии – регионы Дальнего Востока. У жителей государств европейской части Евразии традиционно более востребованы университеты европейской части РФ.